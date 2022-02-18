Сбербанк увеличил процентные ставки по флагманским депозитам банка

Как сообщает newsnn.ru, с 18 февраля 2022 года в банке начнется увеличение процентных ставок по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.
При этом сотрудники Сбера рассказали, что теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составляет 9,5%.
Кроме того, финансовая организация занялась изменением условий по вкладу «Промо Управляй». В частности, можно отметить повышение ставок от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, заявил, что вклады и любые другие продукты Сбера стремятся отвечать рыночным реалиям, а также обеспечивать клиентам наилучшие условия.
Эксперт банковского рынка Андрей Бархота отметил, что эффективность контринфляционной политики снизилась в условиях послепандемийной адаптации экономики. Кроме того, он рассказал о возрастании степени ужесточения денежно-кредитной политики, а также о смене временных лагов, после которых ситуация улучшилась. По его словам, эскалация геополитической напряженности создает дополнительные трудности в этой ситуации. В связи с чем возврат к номинальным процентным ставкам I половины 2021 года можно ожидать не ранее 2-3 квартала 2023 года.
Также Бархота заявил, что рост ставок по вкладам был вполне ожидаем с учетом потенциального роста ставок в ближайшие 6-9 месяцев и агрессивной конкуренции со стороны других банков. Эксперт предполагает, что огромная клиентская база Сбера может повлиять на рост ставки по вкладам на 0,5 п. п., дав дополнительный прирост депозитной базы на 3-5% в годовом выражении. Также он напомнил слова главы Сбербанка, который заявлял о возможном пересмотре условий по кредитам и депозитам. Бархота считает, что после подобных заявлений действия банка вполне ожидаемы и закономерны, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию.
18 февраля 2022 года Сбер повысил максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых, отметил эксперт. В заключение он добавил, что такой процент является достаточно высоким в нынешних условиях при растущей инфляции.