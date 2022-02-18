Сбербанк увеличил процентные ставки по флагманским депозитам банка

Также Бархота заявил, что рост ставок по вкладам был вполне ожидаем с учетом потенциального роста ставок в ближайшие 6-9 месяцев и агрессивной конкуренции со стороны других банков. Эксперт предполагает, что огромная клиентская база Сбера может повлиять на рост ставки по вкладам на 0,5 п. п., дав дополнительный прирост депозитной базы на 3-5% в годовом выражении. Также он напомнил слова главы Сбербанка, который заявлял о возможном пересмотре условий по кредитам и депозитам. Бархота считает, что после подобных заявлений действия банка вполне ожидаемы и закономерны, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию.