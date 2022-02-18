Шесть собачьих приютов откроют в Свердловской области

Шесть собачьих приютов откроют в Свердловской области
Шесть собачьих приютов откроют в Свердловской области
Сегодня, 13:07ОбществоФото: piqsels.com
В Свердловской области в течение четырех следующих лет появятся шесть собачьих приютов.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», сегодня решаются вопросы финансирования приютов, поиска территорий под них и определения объема работ.

Глава региона Евгений Куйвашев в ходе обсуждения этого вопроса поблагодарил руководителей Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска, где поймана уже 181 собака и работа продолжается.

Там также начали выбирать места для приютов и подписывать договора на отлов животных.

Куйвашев также добавил, что для некоммерческих организаций по защите животных на стерилизацию и обустройство вольеров будет выделено около трех миллионов рублей.

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