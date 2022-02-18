Шесть собачьих приютов откроют в Свердловской области

Как сообщает «КП-Екатеринбург», сегодня решаются вопросы финансирования приютов, поиска территорий под них и определения объема работ.
Глава региона Евгений Куйвашев в ходе обсуждения этого вопроса поблагодарил руководителей Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска, где поймана уже 181 собака и работа продолжается.
Там также начали выбирать места для приютов и подписывать договора на отлов животных.
Куйвашев также добавил, что для некоммерческих организаций по защите животных на стерилизацию и обустройство вольеров будет выделено около трех миллионов рублей.