США признали, что антироссийские санкции негативно отразятся на странах ЕС

США признали, что антироссийские санкции негативно отразятся на странах ЕС
США признали, что антироссийские санкции негативно отразятся на странах ЕС
Сегодня, 02:40ОбществоФото: pxhere.com
Введение новых санкций против России чревато «глобальными последствиями», как для стран Евросоюза, так и для США. Об этом заявила глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

Антироссийские санкции, разработку которых ведут США и Евросоюз, негативно отразятся на экономике этих стран, так как повлекут за собой рост стоимости на энергоносители. По словам Йеллен, ограничения против России будут касаться не только ряда лиц, но и контроля над экспортом, сообщает телеканал «360».

Чтобы максимально снизить неблагоприятные последствия введения санкций, Минфин США совместно с европейскими коллегами разрабатывают меры защиты, пытаясь решить проблему с поставкой энергоресурсов по альтернативным каналам.

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