США признали, что антироссийские санкции негативно отразятся на странах ЕС

Введение новых санкций против России чревато «глобальными последствиями», как для стран Евросоюза, так и для США. Об этом заявила глава американского Минфина Джаннет Йеллен.

Антироссийские санкции, разработку которых ведут США и Евросоюз, негативно отразятся на экономике этих стран, так как повлекут за собой рост стоимости на энергоносители. По словам Йеллен, ограничения против России будут касаться не только ряда лиц, но и контроля над экспортом, сообщает телеканал «360». Чтобы максимально снизить неблагоприятные последствия введения санкций, Минфин США совместно с европейскими коллегами разрабатывают меры защиты, пытаясь решить проблему с поставкой энергоресурсов по альтернативным каналам.

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