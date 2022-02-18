Тагильчане простятся с известным художником Леонидом Ваврженчиком

После переезда в Свердловскую область Леонид Ваврженчик окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Было это в 1965 году, после первого полета человека в Космос. Занимался изобразительным искусством и преподавал у студентов, работая в области оригинальной и печатной графики