Тагильчане простятся с известным художником Леонидом Ваврженчиком

Тагильчане простятся с известным художником Леонидом Ваврженчиком
Тагильчане простятся с известным художником Леонидом Ваврженчиком
Сегодня, 13:55ОбществоФото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств во "Вконтакте", Pixabay.com

На 80-м году жизни скончался свердловский художник Леонид Ваврженчик

18 февраля не стало известного тагильского художника Леонида Ваврженчика, он не дожил до своего 80-летия.

Леонид Ваврженчик - автор многих монументальных росписей в Нижнем Тагиле и не только. Его знают как художника, чья жизнь была давно и прочно связана с городом трудовой доблести.

Родился он, когда шла Великая Отечественная война, 18 мая 1942 года. Семья тогда жила в селе Константиновка Кокчетавской области на севере Казахстана.

После переезда в Свердловскую область Леонид Ваврженчик окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Было это в 1965 году, после первого полета человека в Космос. Занимался изобразительным искусством и преподавал у студентов, работая в области оригинальной и печатной графики

В 1970-е осуществлял роспись Медицинского техникума, а 1980-е - нижнетагильский железнодорожный вокзал. Также является автором эскиза росписи Кукольного театра. Участник выставок с 1971 года, член Союза художников России с 1974 года, сообщает городской музей изобразительного искусства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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