Тагильчане простятся с известным художником Леонидом Ваврженчиком

Леонид Ваврженчик - автор многих монументальных росписей в Нижнем Тагиле и не только. Его знают как художника, чья жизнь была давно и прочно связана с городом трудовой доблести.
Родился он, когда шла Великая Отечественная война, 18 мая 1942 года. Семья тогда жила в селе Константиновка Кокчетавской области на севере Казахстана.
После переезда в Свердловскую область Леонид Ваврженчик окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Было это в 1965 году, после первого полета человека в Космос. Занимался изобразительным искусством и преподавал у студентов, работая в области оригинальной и печатной графики
В 1970-е осуществлял роспись Медицинского техникума, а 1980-е - нижнетагильский железнодорожный вокзал. Также является автором эскиза росписи Кукольного театра. Участник выставок с 1971 года, член Союза художников России с 1974 года, сообщает городской музей изобразительного искусства.