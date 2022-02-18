В России появится новый препарат для лечения кашля при COVID-19

Одним из неприятных симптомов омикрон-штамма коронавируса является сухой кашель, который проявляется у 80% заболевших. При этом 60-70% пациентов кашляют тяжело. Минздрав РФ постоянно обновляет алгоритмы борьбы с данной модификацией заболевания.

Журналисты выяснили, что эффективных вариантов лечения от сухого кашля при COVID-19 совсем немного. Сухой сильный кашель при коронавирусе серьезно портит жизнь пациентам и может привести к опасным для жизни последствиям, например, развитию дыхательной недостаточности и пневмоторакса, сообщает lenta.ru. По мнению специалистов, сильный кашель возникает из-за раздражения нервных волокон дыхательных путей. Еще в первый год пандемии врачи предложили использовать для подавления этого рефлекса специальные препараты — супрессанты. Теперь эту рекомендацию официально поддерживает Минздрав. В качестве терапии сухого кашля при COVID-19 предложены два препарата-супрессанта — бутамират и леводропропизин, это некоммерческие названия лекарств. Новый препарат — леводропропизин — обладает периферическим действием и борется с кашлем, замедляя передачу импульсов внутри нервных волокон. Таким образом, он не оказывает побочного влияния на центральную нервную систему. Сегодня известны результаты противокашлевой терапии леводропропизином «Левопронт» (DOMPE, Италия), в ходе которой более 200 пациентов получали лечение в российских стационарах. Исследование показало, что статистически значимое снижение частоты и тяжести дневного и ночного кашля наступает, как правило, уже на третий — четвертый день терапии. Полностью купировать кашель удается в среднем на четвертый — пятый день приема лекарства. Отмечается, что пациенты хорошо переносят действие лекарства, оно даже разрешено для приема детям с двух лет. Все это позволило Минздраву включить «Левопронт» в методические рекомендации профилактики и лечения коронавируса. Сегодня это единственный препарат, эффективность которого в лечении сухого кашля при коронавирусе была подтверждена наблюдательными исследованиями. Тем не менее врачи советуют использовать лекарство только тогда, когда из-за кашля значительно ухудшается качество жизни. В других случаях при первых симптомах заболевания достаточно выпить много теплой воды, следить за самочувствием и при необходимости вызывать врача.

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