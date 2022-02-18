Зрителям Югорского лыжного марафона подготовили развлекательную программу

Как сообщает sovsport.ru, в первый раз в истории марафона стартует лыжный забег на дистанции 50 километров классическим стилем, пройдут соревнования по волейболу на снегу и забег на хоббихорсах (деревянная палка с игрушечной головой лошади). Кроме того, новинкой мероприятия станет и насыщенная культурная программа для болельщиков и зрителей.