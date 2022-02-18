Зрителям Югорского лыжного марафона подготовили развлекательную программу

Как сообщает sovsport.ru, в первый раз в истории марафона стартует лыжный забег на дистанции 50 километров классическим стилем, пройдут соревнования по волейболу на снегу и забег на хоббихорсах (деревянная палка с игрушечной головой лошади). Кроме того, новинкой мероприятия станет и насыщенная культурная программа для болельщиков и зрителей.
Так, банк «Открытие» организовал для гостей традиционную зону отдыха с шезлонгами и диджеем, а всем желающим будут раздаваться специальные атрибуты для поддержки участников.
Кроме этого, организаторы проведут встречу и автограф-сессию с известными лыжниками.
В частности, управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов выразил надежду на то, что марафон посетит российская сборная лыжников, победители Олимпиады в Пекине. По его словам, гости марафона смогут пожать руку звездам спорта и немного с ними пообщаться.
Как и в прошлые годы, зрители марафона смогут посетить фуд-корт и зону продажи лыжного инвентаря. В соцсетях банк «Открытие» проведет розыгрыш часов Apple Watch за максимально точный прогноз результата, с которым победитель пройдет 50-километровую трассу.
Напомним, Югорский лыжный марафон состоится 8–9 апреля в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Сначала участникам предстоит пройти дистанцию в 50 километров классическим стилем, а после состоится массовый забег на трассах 50, 25 и пять километров. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.
Информационными партнерами мероприятия выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).