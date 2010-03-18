280 вакансий медработников в г. Нижний Тагил остаются открытыми

По данным управления здравоохранения администрации города в Нижнем Тагиле сегодня остаются открытыми 280 вакансий медицинских работников, при этом многие врачи работают на две и даже три ставки. Муниципальная программа предполагала комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации и приток в город молодых специалистов.

За три года действия программы повышение квалификации прошли в общей сложности более тысячи врачей, а вот притока новых кадров так и не произошло, отмечает начальник управления здравоохранения Оксана Хулап. Глава города Валентина Исаева намерена в ближайшее время обсудить с главными врачами и лидерами профсоюзов стратегию комплектования кадрами учреждений здравоохранения, а также обратиться в медицинские вузы с предложением предоставления жилья будущим специалистам.