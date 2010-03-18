Чтобы ездить в электричках бесплатно, жители г. Нижний Тагил изготавливают поддельные справки

Обычно справки, дающие право на бесплатный проезд, выдаются льготникам Пенсионным фондом. А если контролёр в электричке усомнился в подлинности справки, то он имеет право изъять её. Так и произошло уже с несколькими пассажирами. Во всех случаях поддельные справки были изготовлены при помощи компьютера. Дела «зайцев» с поддельными документами теперь рассмотрит суд. За использование фальшивого документа грозит штраф до 80 тысяч. А вот за изготовление подделки можно поплатиться свободой на срок до двух лет.