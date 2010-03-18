Чтобы ездить в электричках бесплатно, жители г. Нижний Тагил изготавливают поддельные справки
18 марта 2010, 17:41ОбществоArtem
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К такому результату привело подорожание проезда в пригородных поездах, считают в нижнетагильской транспортной прокуратуре.
Обычно справки, дающие право на бесплатный проезд, выдаются льготникам Пенсионным фондом. А если контролёр в электричке усомнился в подлинности справки, то он имеет право изъять её. Так и произошло уже с несколькими пассажирами. Во всех случаях поддельные справки были изготовлены при помощи компьютера. Дела «зайцев» с поддельными документами теперь рассмотрит суд. За использование фальшивого документа грозит штраф до 80 тысяч. А вот за изготовление подделки можно поплатиться свободой на срок до двух лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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