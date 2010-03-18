Ещё, как минимум неделю, на улицах г. Нижний Тагил будет гололедица
18 марта 2010, 17:21ОбществоArtem
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По прогнозам синоптиков, перепады температуры продолжатся до конца марта.
Об этом нам рассказала главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее мнению, на Урале еще не сформировалась теплая погода, и после дневных оттепелей ночные холода дают о себе знать. На следующей неделе ожидаются сильные снегопады, но к 25 марта в Нижний Тагил придет весеннее тепло, и столбик термометра закрепится на отметке выше ноля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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