Ещё, как минимум неделю, на улицах г. Нижний Тагил будет гололедица

Об этом нам рассказала главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее мнению, на Урале еще не сформировалась теплая погода, и после дневных оттепелей ночные холода дают о себе знать. На следующей неделе ожидаются сильные снегопады, но к 25 марта в Нижний Тагил придет весеннее тепло, и столбик термометра закрепится на отметке выше ноля.