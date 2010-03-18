Коллекторы предали гласности имена должников по оплате за услуги ЖКХ

Теперь любой желающий, зайдя на сайт www.gkh-collector.ru может с ним ознакомиться. В этих списках неплательщики, против которых возбуждены исполнительные производства на основании судебного решения. В списке 16 тагильских должников. А всего сейчас в "черном списке" — 400 неплательщиков.