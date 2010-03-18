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Коллекторы предали гласности имена должников по оплате за услуги ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коллекторы предали гласности имена должников по оплате за услуги ЖКХ

18 марта 2010, 17:30ОбществоArtem
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