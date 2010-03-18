Назначен начальник управления экономики и ценовой политики Администрации г. Нижний Тагил
18 марта 2010, 18:22ОбществоArtem
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Эту должность теперь занимает Геннадий Мальцев.
Он имеет два высших образования: окончил Нижнетагильский педагогический институт и Российскую таможенную академию, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. С мая 1994 года работал в Нижнетагильской таможне. 2 года был её начальником. В октябре 2008 был назначен заместителем начальника Уральского таможенного управления – начальником службы федеральных таможенных доходов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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