Областные и региональные власти поддержали идею создания в г. Нижний Тагил кадетского корпуса УрФО

Войсковую часть перевели в другой регион, а в центре Нижнего Тагила, на территории более 4 гектаров, остались жилые и учебные корпуса, столовая, клуб, котельная, медпункт и многое другое. Мэр Валентина Исаева предложила губернатору рассмотреть возможность размещения здесь кадетского корпуса для детей всего Уральского региона. Кадетское движение на Среднем Урале успешно развивается уже более 10 лет – у нас есть юные моряки, спасатели, пожарные. Не только мальчишки, но и девочки мечтают учиться в кадетских школах. В Нижнем Тагиле есть кадетские классы и своя кадетская школа. Корпус мог бы стать центром военно-патриотического воспитания для всего Урала. Александр Мишарин и Сергей Сметанюк эту идею поддержали.