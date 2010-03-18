Перинатальный центра может открыться к Дню Города

К такому решению пришли участники заседания оргкомитета по подготовке ко дню рождения Нижнего Тагила. Ранее губернатор Александр Мишарин заявлял, что перинатальный центр откроется в сентябре. Поскольку, в этом году девиз праздника «Наследники Великой Победы – Родному городу», то на первый план вышла помощь ветеранам. Как заявил начальник управления социальных программ и семейной политики Валерий Суров, ко Дню победы каждый ветеран получит по 300 рублей. Одиноким ветеранам планируется сделать ремонты квартир. Ко Дню города решено отремонтировать дороги на улицах, носящих имена героев войны. Это улицы Гастелло, Мотина, Белявского, Верескова, Черных и Пылаева. Сейчас администрации города предстоит найти средства на эти ремонты.