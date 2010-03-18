С суровой зимой коммунальщики г. Нижний Тагил справились

При этом он отметил стабильную работу всех теплоисточников в течение всего отопительного сезона, и поблагодарил руководителей предприятий по теплоснабжению за оперативную и слаженную работу. Несмотря на то, что отопительный сезон ещё не завершился, уже началась подготовка к следующему. Сегодня председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин представил коллегии при главе города план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства на 2010-11 годы. К осени планируется осуществить ремонт теплоисточников, теплотрасс, объектов водоснабжения и жилого фонда. Запланированные работы будут проводиться за счёт средств предприятий, населения и тех денег, что заложены в тариф – пояснил Анатолий Чусовитин.