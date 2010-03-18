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С суровой зимой коммунальщики г. Нижний Тагил справились
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С суровой зимой коммунальщики г. Нижний Тагил справились

18 марта 2010, 18:09ОбществоArtem
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