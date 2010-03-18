В г. Нижний Тагил будет создана особая экономическая зона
18 марта 2010, 18:01ОбществоArtem
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Об этом, как пишет Итар-Тасс, сообщил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
По его словам, документы на присвоение Нижнему Тагилу статуса особой экономической зоны уже поданы в Министерство регионального развития России. «Думаю, что вопрос будет решен уже в этом году», - сказал Мишарин. Он также отметил, что этот статус позволит предприятиям города пользоваться льготами по налогообложению в части экспортной продукции. Это привлечет в экономику города средний, крупный и малый бизнес, чего сегодня явно недостаточно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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