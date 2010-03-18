В г. Нижний Тагил скончался молодой человек после испытаний при приеме на службу в отряд спецназа
В г. Нижний Тагил молодой человек скончался после тестовых испытаний при приеме на службу в 12-й отряд спецназа.
15 марта в 13.30 в нейрохирургическое отделение первой гор. больницы поступил 28-милетний Артём Борисов. Его привезли туда два военных медика и представители отрада спецназа. По словам сопровождающих, молодой человек потерял сознание после удара по голове во время рукопашной схватки. Об этом нам рассказал врач Александр Татауров, который в тот день дежурил в отделении. Состояние Артёма оценивалось как крайне тяжёлое. Он был в глубокой коме. Артёма Борисова экстренно прооперировали. Оказалось, что левое полушарие его мозга было крайне сильно повреждено. Травма, с жизнью практически не совместимая, отметил Александр Татауров. Не смотря на усилия врачей, сегодня в 8 утра в отделении реанимации Артём Борисов скончался.
У Артёма осталась 6-тилетняя дочь. По словам жены погибшего, Анны, рукопашную схватку Артему устроили в отряде спецназа в качестве теста при приёме на работу. Он должен был выстоять 10-тиминутный спарринг с тремя опытными бойцами.
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