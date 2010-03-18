Жителей г. Нижний Тагил просят сдавать оружие за вознаграждение

За 2008 год было сдано 399 единиц оружия, а в 2009 году 226 единиц газового, травматического, и боевого оружия в том числе. Как сказал начальник отдела по лицензионно-разрешительной работе Мансур Айсин, в нынешнем году пока никто не принял участие в акции. Сдающим оружие УВД выплачивает компенсации от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от категории. Так сегодня в Пригородный РОВД пришла пенсионерка, которая раньше работала в этом отделении милиции. Она принесла сто патронов и 2 взрыв-пакета.