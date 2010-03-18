Жители г. Нижний Тагил одобрили внесение изменений в Устав города

Внесение поправок в основной городской документ связано с необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством. Всего были предложены 22 изменения. Большим числом голосов зарегистрированных участников публичных слушаний было принято решение одобрить внесение изменений в Устав города, направить решение и протокол слушаний в городскую Думу.