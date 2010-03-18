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Жители г. Нижний Тагил одобрили внесение изменений в Устав города
Сюжеты:
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Жители г. Нижний Тагил одобрили внесение изменений в Устав города

18 марта 2010, 17:37ОбществоArtem
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