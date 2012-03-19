ФАС разрешила «Даймлеру» увеличить долю в «КамАЗе»

Первоначально автопроизводитель рассчитывал получить 42-процентную долю в предприятии, однако мировой финансовый кризис заставил немцев изменить планы. О желании увеличить пакет акций «КамАЗа» до 25 процентов концерн Daimler заявил еще в конце 2009 года, однако тогда ему удалось приобрести только пять процентов. В сентябре 2011 года представители «Даймлера» заявили, что продолжают переговоры о приобретении дополнительной доли в Камском автозаводе, однако подробности о сроках и сумме сделки не уточнили.