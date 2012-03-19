ФАС разрешила «Даймлеру» увеличить долю в «КамАЗе»
19 марта 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела ходатайство концерна Daimler об увеличении доли в «КамАЗе» с нынешних 15 до 25 процентов плюс одна акция. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, такая сделка к ограничении конкуренции не приведет. Первый, 10-процентный пакет акций Камского автозавода «Даймлер» приобрел в конце 2008 года за 250 миллионов долларов.
Первоначально автопроизводитель рассчитывал получить 42-процентную долю в предприятии, однако мировой финансовый кризис заставил немцев изменить планы. О желании увеличить пакет акций «КамАЗа» до 25 процентов концерн Daimler заявил еще в конце 2009 года, однако тогда ему удалось приобрести только пять процентов. В сентябре 2011 года представители «Даймлера» заявили, что продолжают переговоры о приобретении дополнительной доли в Камском автозаводе, однако подробности о сроках и сумме сделки не уточнили.
Фото Максим Богодвид, РИА Новости
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