Средняя зарплата на Уралхимпласте выросла почти на 13%

Прибыль компании в 2011 году составила 17,2 млн рублей. Об этом сообщилгендиректор компании Константин Ржаной на конференция работников ОАО«Уралхимпласт».

Прибыль до налогообложения составила 200 миллионов рублей. Размерчистой прибыли – 17,2 миллиона – значительно превышает показатели-2010,что достигнуто главным образом за счет развития смоляного бизнесакомпании сообщил К. Ржаной.

Благодаря этому на предприятии возобновлена практика выплаты 13-йзарплаты рабочим предприятия, продолжена реконструкция цехов иподразделений, отметил он.

На 2012 год намечены: модернизация производства карбамидных смол,строительство установки «С» по производству карбамидо-формальдегидногоконцентрата, развитие производства наволачных смол в рамках реализациипроекта по созданию Химического Парка.

Средняя заработная плата на предприятии выросла на 12,8%, отметилапредседатель профсоюзной организации Уралхимпласта Александра Фарбштейн.Действующий в компании Коллективный договор будет регламентировать отношения работников и работодателя до 2013 года.