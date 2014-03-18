АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
С приходом весны приходит и весеннее настроение. Так хочется солнца, света и тепла, а зачастую получаешь слякоть, лужи, грязный снег… Именно в эти моменты начинаешь вспоминать о том, что...
С приходом весны приходит и весеннее настроение. Так хочется солнца, света и тепла, а зачастую получаешь слякоть, лужи, грязный снег… Именно в эти моменты начинаешь вспоминать о том, что совсем недавно задумывался о покупке автомобиля. Ведь в нём сухо, комфортно, а сколько времени экономит. НО! Прежде нужно обучиться управлению этим самым автомобилем, получить права, и только потом наслаждаться поездкой на любимом авто. Встаёт вопрос с выбором автошколы, с наличием у них скидок, различных акций.
Спешим обрадовать! В нашей автошколе «За рулём» с приходом весны приходят и весенние акции! Чтобы сэкономить Ваши деньги мы, предлагаем записаться в нашей автошколе в апрельскую группу с пятипроцентной скидкой на обучение. Торопитесь! Акция будет действовать до 15 апреля 2014 г.
Ждём Вас, Ваших знакомых и близких к нам на обучение в центре города по ул. Красноармейская, 42а. Кроме того, постоянно действует скидка «Приведи друга – получи скидку 1000 руб.».За дополнительной информацией обращайтесь в НОЧУ «Автошкола «За рулём».