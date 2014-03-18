АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

С приходом весны приходит и весеннее настроение. Так хочется солнца, света и тепла, а зачастую получаешь слякоть, лужи, грязный снег… Именно в эти моменты начинаешь вспоминать о том, что совсем недавно задумывался о покупке автомобиля. Ведь в нём сухо, комфортно, а сколько времени экономит. НО! Прежде нужно обучиться управлению этим самым автомобилем, получить права, и только потом наслаждаться поездкой на любимом авто. Встаёт вопрос с выбором автошколы, с наличием у них скидок, различных акций.