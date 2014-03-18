Дефицит бюджета Нижнего Тагила увеличится вдвое: перекраивание параметров горказны уже началось

Обсуждение новых параметров финдокумента постатейно начнется с сегодняшнего дня и далее в течение рабочей недели на заседаниях профильных комиссий гордумы. А между тем первые погрешности новой корректировки уже обнаружили не депутаты из профильных комиссий гордумы и не чиновники мэрии, а рядовые граждане Нижнего Тагила.

Основные параметры проекта корректировки утвержденного ранее бюджета Нижнего Тагила предусматривают неизменным объем доходной части горказны в сумме 8,759 млрд. руб., из которых 4 миллиарда 755 миллионов рублей - межбюджетные трансферты. Расходная часть увеличится на 381 миллион рублей, в том числе за счет возврата целевых средств из облбюджета в сумме 364 миллиона рублей.

Еще 16, 374 млн. руб. планируется добавить за счет остатка средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2014., свидетельствует текст пояснительной записки городского финансового управления.

Кроме того, в предлагаемом к обсуждению проекте предусмотрено, по утверждению начальника горфинуправления Алексея Бурдилова, внесение изменений в соответствующие приложения главного финдокумента «в связи с уточнением кодов дохода и целевых статей расходной классификации».

В целом имеющийся дефицит бюджета города увеличится с 313 миллионов рублей до 773. Напомним, дефицит бюджета в главном финансовом документе Нижнего Тагила планировался и в предыдущие годы, но при подведении предварительных итогов его исполнения чиновники вынуждены были еще в бытность градоначальницы Валентины Исаевой констатировать возникновение возрастающего межквартального профицита средств. Тенденция подобного финансового несоответствия показателей продолжилась и в 2013 году после смены руководства муниципалитета. Собственно, указанные выше 16 миллионов рублей на остатке средств местного бюджета при плановом дефиците и свидетельствуют о наличии профицита бюджетных средств.

По предварительным оценкам местных экспертов, выводы о возрастающем росте дефицита средств делать рано: административной команде Сергея Носова уже сейчас нужны деньги для продолжения начатых в 2013 году программ развития социальной инфраструктуры города, регион и федерация финансовую поддержку обещают, но не ранее 2 квартала текущего года. Бюджетный же дефицит средств муниципалитет может устанавливать в пределах 10% от имеющихся показателей доходов, то есть при показателе доходной части в 8,759 млрд.руб. величина предельного дефицита средств не должна превышать сумму в 875 миллионов рублей. Однако привлеченные заемные средства будут способствовать возникновению дополнительных долговых обязательств.

Сомневаться в некоторых прогнозах экспертов, похоже, не приходится. Судя по уточненным параметрам корректировки, увеличивается, например, объем ассигнований на расходы по формированию жилфонда для переселения граждан из аварийного жилья, расходы на проведение ремонта скверов и парков, но при этом уменьшаются ассигнования, предусмотренные на ремонт и строительство кладбищенских территорий. За счет перераспределения некоторых расходных статей бюджета большее количество денег получат объекты строительства новых детсадов. Нужны деньги и для продолжения работ по разработке проектно-сметной документации и стройработ на объекте возведения инженерных сетей для последующей застройке в микрорайоне «Александровский».

Стоит отметить, необходимость предлагаемой гордуме корректировки бюджета обусловлена и перспективой получения дополнительных ассигнований областного и федерального назначения на условиях софинансирования из местного бюджета. Это в первую очередь касается обеспечения строительства первой очереди жилого района «Александровский», новых детсадов по ул. Удовенко и К.Маркса, программы переселения граждан из аварийного жилья. Предполагается также, что для проведения всех необходимых работ по реконструкции городского драмтеатра муниципалитету необходимо свыше 400 миллионов рублей. Большую часть средств предоставят федеральный и областной бюджеты, а доля софинансирования городом - 40 миллионов рублей - уже заложена в проекте корректировки.

Проект изменений, согласно изданному постановлению главы города, передан на рассмотрение в профильные комиссии. 18 марта обсуждение пройдет в комиссии по соцполитике, а итоговое резюме традиционно вынесет позже думская комиссия по бюджету.

А между тем, пока городские депутаты еще только готовятся к рассмотрению внесенного документа, в роли независимых экспертов успешно дебютировали местные жители. Уточним, в общем перечне бюджетных изменений планировалось выделить 1 миллион рублей на доработку документации на объект «Строительство наружных сетей водопровода» для жилых домов частного сектора Гальяно-Горбуновского массива города. Есть решение суда, обязывающего мэрию предоставить жителям этого микрорайона возможность получения источника водоснабжения. Решение длительное время не выполняется.

Люди просят установить хотя бы уличные колонки, чтобы не таскать на себе питьевую воду за 2 километра. Цена вопроса - 7 миллионов рублей, но... поделился депутат гордумы Сергей Чеканов.

Обеспечить водой людей, к слову, обещала еще Валентина Исаева. Следуя этому, депутату удалось найти средства для проектной документации по возведению водовода. Проект прошел процедуру госэкспектизы, но и в текущем году деньги на ведение строительных работ выделены не были. По словам начальника городского УКСа Олега Сапко, на доработку проектно-сметной документации на этот объект необходимо выделить еще 1 миллион рублей, и в предлагаемой корректировке бюджета эта сумма предусмотрена.

Это формальный подход к делу, когда правая рука не знает, что делает левая. Как утверждает господин Сапко, дополнительные деньги нужны для документации по возведению напорной станции, иначе воду невозможно подать в колонки. Но документация на напорную уже есть. Более того, летом этот объект уже будет построен силами ООО «Водоканал-НТ». То есть никаких препятствий для прокладки водовода нет. Знаете, я бы пригласила некоторых чиновников хотя бы недельку-другую воду на саночках повозить, как это постоянно делают жители этих богом забытых улиц. А это в основном пожилые люди, - парировала местная жительница Наталья Яцуло.

В итоге начальник управления капитального строительства правоту женщины признал, затребовал официальное подтверждение сказанному от горводоканала, но назвать сроки начала работ воздержался. Другой чиновник, участвующий в обсуждении водопроводного вопроса, начальник горфинуправления Бурдилов витиевато пояснил, что в процессе расходования бюджетных средств есть более приоритетные направления.

Почему чиновники пытались принять такое необоснованное решение, выяснить не удалось. Зато известно другое: вердикт суда мэрии все-равно выполнять придется, но уже через полгода проект «устареет», и уже затраченные на это средства (еще один миллион бюджетных рублей!) можно считать выброшенными на ветер.