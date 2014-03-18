Интернет для бизнеса: специальное предложение от федерального оператора связи «Энфорта»

Федеральный оператор связи «Энфорта» рад сообщить о начале действия Специального предложения для владельцев малого и среднего бизнеса.

На выгодных условиях «Энфорта» предлагает выделенный доступ к ресурсам сети Интернет с использованием собственных каналов передачи данных – без ограничения трафика. Подключить услугу можно на сайте wwww.enforta.ru. При оформлении заказа on-line предоставляется скидка 15% на подключение.

Специально для владельцев малого и среднего бизнеса разработаны варианты предложения, обеспечивающие эффективную работоспособность офисов разного масштаба - до 10, 30, 50 сотрудников. Бесплатно организуется сервис электронной почты, антивирусная и антиспам-защита, предоставляется место для размещения Вашего сайта - до 100 Мб.

Важно, что доступ в Интернет может быть осуществлен в любом месте города и пригорода - даже в тех местах, где нет оперативной возможности подключения к другим сетям. В арсенале компании - использование новейших проводных технологий и радиодоступа. Стабильное качество гарантирует постоянная пропускная способность выделенного канала связи.

За 10 лет работы «Энфорта» осуществила более 130 000 подключений различного уровня сложности – от одного офиса до глобальных национальных проектов. Становитесь клиентом «Энфорты», и Вы по достоинству оцените преимущества и удобство сотрудничества с одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Заказать Интернет для офиса сейчас!

ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» («Энфорта»)

Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 198 а, 3 этаж

8-800-100-40-46

www.enforta.ru