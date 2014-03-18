Kia Soul может стать спортивной трехдверкой
18 марта 2014, 06:20ОбществоРОман БОТов
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Kia изучает возможность серийного выпуска трехдверной версии популярного Soul. Концепт такого автомобиля под именем Track’ster компания показала еще 2012 году на автосалоне в Чикаго. И тогда же компания сказала о возможном появление ограниченной серии автомобиля, построенного на базе Track’ster concept.
В 2012 году году под капотом у концепта располагался двигатель мощностью 250 л.с.
Трехдверная заряженная версия Soul в основном расчитана на молодых и энергичных людей. Основным рынком для такой модели скорее всего будет США, хотя и российский покупатель вполне способен по достоинству оценить хэтч. Тем более, что за счет привлекательной цены он способен составить конкуренцию MINI и BMW на нашем рынке.
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