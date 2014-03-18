Kia Soul может стать спортивной трехдверкой

Трехдверная заряженная версия Soul в основном расчитана на молодых и энергичных людей. Основным рынком для такой модели скорее всего будет США, хотя и российский покупатель вполне способен по достоинству оценить хэтч. Тем более, что за счет привлекательной цены он способен составить конкуренцию MINI и BMW на нашем рынке.