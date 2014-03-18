Работники Уралвагонзавода приняли участие в акции по добровольной сдаче крови (ФОТО)

В последний раз подобная акция на Уралвагонзаводе проводилась 9 лет назад. Теперь принято решение ее возобновить на регулярной основе. В 2014 году запланировано собрать кровь у 900 заводчан. Она пойдет на помощь пациентам городского перинатального центра, многопрофильных взрослых и детских больниц – для тяжелых рожениц, людей, которым предстоят сложные операции, детей, которым по жизненным показателям необходимо переливание крови.

По словам специалистов станции переливания крови, и до возобновления проведения Дней донора работники Уралвагонзавода по собственной инициативе сдавали кровь и являлись самыми активными и донороспособными, их число составляло 40% от общего количества доноров Нижнего Тагила.

Фотографии предоставлены пресс-службой корпорации «Уралвагонзавод»

Специалистами станции переливания крови «Сангвис» было собрано более 48 литров крови. По данным бюро социальных вопросов отдела кадров предприятия количество Почётных доноров на заводе к 2014 году выросло до 21 человека. Следующий День донора запланирован на август текущего года.

В ЦНИИ «Буревестник» акция проводится четыре раза в год при поддержке выездной бригады областной Службы крови, которая обеспечивает всю техническую часть. В 2013 году общее число кроводач составило двести восемьдесят, а в первом квартале этого года — уже шестьдесят четыре.

По словам фельдшера медицинского пункта института, в последние годы состав доноров заметно изменился. Теперь больше половины из них составляют молодые люди в возрасте до тридцати пяти лет, это вселяет надежду, что традиция участия в безвозмездном донорстве будет сохраняться в ЦНИИ «Буревестник» и дальше.