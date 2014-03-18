Стильный кроссовер Nissan Juke 2014 г.в. всего за 665 000 рублей от автоцентра КОНКОРД
18 марта 2014, 12:40ОбществоПолина
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Уважаемы клиенты, заправленный экстримомстильный кроссовер Nissan Juke - специально для вас! Энергичный дизайн, впечатляющая динамика и оригинальный стиль.
Уважаемы клиенты, заправленный экстримом
стильный кроссовер Nissan Juke - специально для вас!
Энергичный дизайн, впечатляющая динамика и оригинальный стиль. JUKE - это компактный кроссовер, в котором объединены мощь внедорожника, динамичный внешний вид и энергия спортивного хэтчбека.
Количество автомобилей ограничено
Опции:
Кондиционер
Подогрев сидений
Литые диски
Аудиосистема
Все подробности: (3435) 44 70 55, Черноисточинское шоссе 1 В, www.concord-ural.ru
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