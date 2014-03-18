Стильный кроссовер Nissan Juke 2014 г.в. всего за 665 000 рублей от автоцентра КОНКОРД

стильный кроссовер Nissan Juke - специально для вас!

Энергичный дизайн, впечатляющая динамика и оригинальный стиль. JUKE - это компактный кроссовер, в котором объединены мощь внедорожника, динамичный внешний вид и энергия спортивного хэтчбека.