Тагильчане встретили чемпионку Михалину Лысову: команда уральских спортсменок прилетела на родину (ФОТО)

Биатлонистки поделились, что одержать такую триумфальную победу на Паралимпиаде им помогли «родные стены» и поддержка болельщиков. В тройке уральских лыжниц тагильчанка Михалина Лысова оказалась самой титулованной. Из Сочи 21-летняя спортсменка привезла сразу шесть медалей: три золотых и три серебряных.

Они очень тяжелые, каждая медаль весит 680 грамм, и каждая из них досталась сложно. Думаю, что наш медальный рекорд вряд ли кто-то сможет побить. Мы сделали все возможное, чтобы нам доверили нести российский флаг на церемонии закрытия Паралимпиады говорит Михалина.

Фотографии с официального сайта города

Всегда охватывает гордость, когда Россия оказывается впереди, но вдвойне приятно, что такие люди, как Михалина, воспитывались в нашем городе поделился Валерий Суров.

Как рассказала Михалина, сейчас важно побыть со своими родными и немного отдохнуть перед очередными спортивными соревнованиями, ведь уже через неделю наши лыжницы примут участие в Чемпионате России. А пока, девушки принимают искренние поздравления и признание всех, кто неравнодушен к спорту.

А завтра в 10:00 в Администрации города состоится торжественный прием Главы Нижнего Тагила, где будут чествовать столь знаменитую тагильчанку.