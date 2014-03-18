Тагильчане встретили чемпионку Михалину Лысову: команда уральских спортсменок прилетела на родину (ФОТО)
Сегодняшним утром в аэропорту Кольцово торжественно встретили победительниц Паралимпийских игр в Сочи - Михалину Лысову, Анну Миленину и Алену Кауфман. Помимо преданных болельщиков и родных, спортсменок встречали министр Свердловской области Леонид Раппопорт, биатлонист Сергей Чепиков, а также заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Биатлонистки поделились, что одержать такую триумфальную победу на Паралимпиаде им помогли «родные стены» и поддержка болельщиков. В тройке уральских лыжниц тагильчанка Михалина Лысова оказалась самой титулованной. Из Сочи 21-летняя спортсменка привезла сразу шесть медалей: три золотых и три серебряных.
Они очень тяжелые, каждая медаль весит 680 грамм, и каждая из них досталась сложно. Думаю, что наш медальный рекорд вряд ли кто-то сможет побить. Мы сделали все возможное, чтобы нам доверили нести российский флаг на церемонии закрытия Паралимпиады говорит Михалина.
Фотографии с официального сайта города
Всегда охватывает гордость, когда Россия оказывается впереди, но вдвойне приятно, что такие люди, как Михалина, воспитывались в нашем городе поделился Валерий Суров.
Как рассказала Михалина, сейчас важно побыть со своими родными и немного отдохнуть перед очередными спортивными соревнованиями, ведь уже через неделю наши лыжницы примут участие в Чемпионате России. А пока, девушки принимают искренние поздравления и признание всех, кто неравнодушен к спорту.
А завтра в 10:00 в Администрации города состоится торжественный прием Главы Нижнего Тагила, где будут чествовать столь знаменитую тагильчанку.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Администрации города