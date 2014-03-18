В Нижнем Тагиле происходит «восстание машин»: в музее открыта выставка роботов (ФОТО)

Московская шоу-выставка «Vossтание машин» - это движущиеся боевые роботы будущего. На выставке представлены 16 двух и трех метровых роботов-гигантов, созданных московскими роботехниками и художниками.

Терминатор, андроид, робот-оборотень, робот-скорпион, пластероид оптимус прайм и другие роботы – это результат слияния передовых технологий с арт-искусством. Для кого-то роботы окажутся знакомыми – все они герои компьютерных игр и фантастических фильмов. Световые и звуковые эффекты создают ощущение реальной битвы роботов.