В Нижнем Тагиле происходит «восстание машин»: в музее открыта выставка роботов (ФОТО)
18 марта 2014, 17:05Общество
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Нижнетагильский музей-заповедник в очередной раз радует тагильчан уникальными выставками. На этот раз все желающие жители и гости Нижнего Тагила смогут увидеть выставочные модели роботов.
Московская шоу-выставка «Vossтание машин» - это движущиеся боевые роботы будущего. На выставке представлены 16 двух и трех метровых роботов-гигантов, созданных московскими роботехниками и художниками.
Терминатор, андроид, робот-оборотень, робот-скорпион, пластероид оптимус прайм и другие роботы – это результат слияния передовых технологий с арт-искусством. Для кого-то роботы окажутся знакомыми – все они герои компьютерных игр и фантастических фильмов. Световые и звуковые эффекты создают ощущение реальной битвы роботов.
Фотографии предоставлены музее-заповедником
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