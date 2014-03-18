Жители Тагилстроя самовольно забетонировали водоотводную канаву в Нижнем Тагиле

Как выяснилось, в Тагилстроевской районе на улице Перова, у дома №120 самостоятельно забетонировали водоотводную канаву. Даже непросвещенный человек понимает, чем это может обернуться.

Собственника самого не было на месте, но сейчас Администрация района будет этот решать вопрос, так как по моей инициативе сейчас ведется очистка водоотводной канавы, и из-за них вода уходить не будет рассказывает Никита Чапурин.

Кроме того, Никита рассказал, что на месте он встретил представителя шиномонтажа, располагающегося в близлежащем здании, который дал понять, что «у них всё хорошо, на остальных – наплевать». Повторимся, этот вопрос будет решаться теперь на уровне администрации.

Также Никита поделился информацией об объезде Ленинского района: на повестке - внутриквартальные проезды, уборка территории и общее состояние дорог. Активисты и администрация района составили список предписаний, который будет передан подрядчику для дальнейшего разрешения. Как оказалось, есть тротуары, которые хорошо очищены. Однако этим могут похвастаться далеко не все.