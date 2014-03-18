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Жители Тагилстроя самовольно забетонировали водоотводную канаву в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Тагилстроя самовольно забетонировали водоотводную канаву в Нижнем Тагиле

18 марта 2014, 16:50Общество
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