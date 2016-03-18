Бодрая ночь – в интернет-магазине LOGO.ru скидки до 20%
Ночью всё становится интересней, в том числе и цены на товары в интернет-магазине LOGO.ru. В ночь с 18 на 19 марта в интернет-магазине LOGO.ru пройдёт «Ночная распродажа». В это время бытовую технику и электронику можно будет приобрести со скидкой до 20%.
Если вы давно хотели приобрести новую бытовую технику, но не решались из-за высоких цен, то ночная распродажа в LOGO.ru – это реальный шанс сделать приятные и выгодные покупки. Для это просто нужно зайти на сайт в период с 21 часа 18 марта до 9 часов 19 марта, найти подходящий товар со значком «Скидка» и оформить заказ.
Интернет-магазин LOGO.ru уже 5 лет работает на рынке бытовой техники и электроники. На сегодняшний день на сайте представлено более 30 000 товаров. Понятный каталог, удобные способы оплаты, наличие кредитных программ, быстрая доставка и качественный сервис делают покупки в LOGO.ru приятными и очень комфортными!
Интернет-магазин logo.ru – выбор больше и дешевле!
ООО «Интернет-магазин ЛОГО.РУ»
ОГРН 1036603131729, ИНН 6659052033
адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ул. Огнеупорщиков, 19
Адреса пунктов выдачи заказов:
ул. Фрунзе, д.13 магазин «НОРД»
ул. Металлургов, д.20 магазин «НОРД»
пр.Ленина, д. 73 магазин «НОРД»