«Горячие сердца»: в Нижнем Тагиле прошел городской конкурс дружин юных пожарных (ФОТО)

Встретились дружины в городском дворце творчества юных. Организаторами конкурса выступили отдел надзорной деятельности, Нижнетагильское отделение ВДПО, 9-й отряд федеральной противопожарной службы и горадминистрация.

Прежде чем получить возможность выступить на городском конкурсе, дружинники прошли отборочный этап в своих районах. Так, за звание сильнейших боролись отряды из школ №32, 50, 36, 95, Политехнической гимназии и Центра образования №1.

Первый раунд - домашнее задание. Школьники подготовили выступления на тему «Профилактика – залог безопасности». Конкурс «Таинственный ящик» похож на один из раундов известной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?»: юным дружинникам было необходимо угадать предметы, из-за которых может случится пожар. Как отмечают организаторы, задания оказались достаточно сложными. Справиться с ними удалось только ученикам из 32 и 95 школ.

Самым зрелищным стал противопожарный квест, в котором участники демонстрировали свои знания истории пожарного дела, умение обращаться с пожарным оборудованием и завязать спасательные узлы. Также школьники на скорость одевались в форму огнеборца.

Дружина юных пожарных из 32-й школы стала победителем конкурса «Горячие сердца». Ученики из школы №95 завоевали второе место. Третьими на пьедестале оказались гимназисты.

Безусловно, проводить подобные конкурсы важно. Даже если юные дружинники не загорятся желанием стать в будущем пожарными, то, во всяком случае, хорошо будут знать правила пожарной безопасности.