Мифы и реалии про интернет-магазины, распродажи и низкие цены

Практически каждый россиянин пользующийся интернетом хотя бы раз заказывал что-то в on-line магазине. Это чаще всего дешевле, быстро и удобно, но не всегда эти утверждения работают.

Казалось бы, чего проще: зашел, например, в яндекс-маркет, отсортировал по цене и вот он заветный планшет, холодильник, дрель или мультиварка по лучшей цене - покупай и экономь.

Но, в реальности так не всегда: товара при переходе в магазин уже может не быть в наличии, а «доставим через 5 дней», цена при сравнении с розницей может быть завышенной, нужно доплатить за доставку, а в случае проблем с гарантией придётся ехать на куда-нибудь в пригород или вовсе отправлять товар в другой город. Распродажа «50%» может быть по факту обычной ценой заранее завышенной, а товар со скидкой дороже чем в другом магазине по обычной цене.

При этом цены многие интернет-магазины устанавливают на виртуальный товар на несколько рублей ниже, не имея своего склада и товара в наличии мелькая в сети и создавая видимость всего, сразу и дешевле. Что делать покупателю, которому нужен товар в наличии, сейчас, по низкой цене? Обратить внимание на интернет-магазин-склад DNS Технопоинт который, обладая огромными товарными запасами предлагает со своего склада в Екатеринбурге более 26 000 товаров от ведущих мировых и отечественных поставщиков.

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