Область применения гибких шлангов и рукавов

Современные воздуховоды отличаются по стоимости, качеству, изготавливаются из разнообразных материалов.

Достоинства шлангов из ПВХ

Особенной популярностью среди населения пользуется продукция из поливинилхлорида благодаря доступной стоимости. Среди других преимуществ можно выделить такие особенности:

исключительная гибкость;

жесткость;

прочность;

высокая осевая сжимаемость;

отличная устойчивость к перепадам температурных режимов и воздействиям кислотно-щелочной среды – гибкие воздуховоды для вентиляции могут применяться в интервале от -10°С до +70°С;

продолжительный эксплуатационный период.

Незначительный вес подобных конструкций позволяет легко и быстро осуществлять монтажные работы одним специалистом без посторонней помощи. А благодаря мягкости материала значительно снижается уровень вибрации и шумовые эффекты.

Область применения полиуретановых рукавов

Отличная устойчивость полиуретана к стираниям позволяет успешно применять продукцию из таких материалов для транспортировки абразивных веществ. Дополнительную защиту от различных внешних воздействий обеспечивает наличие стального армирования.

Сегодня такие абразивные рукава имеют широкий спектр применения. Они используются в машиностроительной, деревообрабатывающей, пищевой, сельскохозяйственной отрасли. С их помощью можно транспортировать насыщенный химическими элементами горячий воздух, промышленные газы, минеральные масла, различные растворы и пары. Полиуретановые трубопроводы отлично подходят для подачи пыли, песка, гранул, опилок, строительных смесей, острых частиц, цемента, зерна.

В продаже можно найти изделия разнообразных диаметров, с различной толщиной стенок. Выбор зависит от особенностей сырья, которое будет транспортироваться. Тонкие шланги применяются на аппаратуре с подвижными узлами. Более плотные изделия широко используются на оборудовании, где существует риск вылета осколков. Рукава с толстыми стенками подходят для очень грубого абразива.