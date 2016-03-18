Предприятие Свердловской области будет производить для «РЖД» уникальные антивандальные ограждения (ФОТО)

На субсидии «Дефенс-Рус» приобрел уникальную производственную линию для окраски изделий. Краска на основе полиэтилена, нанесенная на продукцию, усиливает так называемые антивандальные свойства: покрытие становится крайне прочным. Его практически невозможно повредить и поцарапать. Стоит отметить, что подобных линий краски в России всего две.

Примечательно, что свердловское предприятие производит уникальные для нашей страны ограждения. Особенная форма продукции (столбы в форме омега) не требует дополнительных креплений при установке. Такие ограждения практически невозможно демонтировать, что сводит к минимуму воровство изделий злоумышленниками.

«Дефенс-Рус» является поставщиком своей продукции не только в России, но и в странах СНГ. А недавно от «РЖД» предприятие получило заказ на изготовление ограждений для железнодорожных путей на длинных перегонах. Таким образом, это сможет обезопасить людей от необдуманных переходов через железнодорожное полотно в тех местах, где это запрещено.

По заявлению руководства, каждый месяц предприятие производит около 30 километров ограждений. И пик производственного сезона приходится на весну.