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Специалисты рассказали, как в Нижнем Тагиле ведется социальная реабилитация бывших заключенных (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты рассказали, как в Нижнем Тагиле ведется социальная реабилитация бывших заключенных (ФОТО)

18 марта 2016, 12:45ОбществоПавел Щербина
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