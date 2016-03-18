Специалисты рассказали, как в Нижнем Тагиле ведется социальная реабилитация бывших заключенных (ФОТО)

Для того чтобы выяснить то, какая работа проводится городскими властями для предотвращения подобных преступлений, журналисты TagilCity.ru обратились в пресс-группу УВД Нижнего Тагила. Там журналистам пояснили, что помощью людям, освободившимся из мест заключения, занимаются Центры социального обслуживания населения, расположенные в каждом из районов города.

В соц. защите подтвердили, что одним из направлений деятельности действительно является оказание помощи бывшим заключённым. Например, юридические консультации и помощь в оформлении и восстановлении документов, однако именно социальной адаптацией занимаются в основном различные некоммерческие организации.

С вопросами о непосредственной помощи бывшим заключённым, в Центре социального обслуживания населения Ленинского района рекомендовали обратиться в автономную некоммерческую организацию по защите прав заключённых и лиц, попавших в экстремальные ситуации «Закон и порядок» (далее – АНО).

Руководитель АНО – Олег Тамаров, номинант премии «Человек года-2014», согласился встретиться с журналистами TagilCity.ru и рассказать о своей деятельности по социальной реабилитации бывших заключённых.

В местах заключения информация о деятельности организаций, подобных нашей, общедоступна. Некоторые пишут нам из мест заключения, другие приходят сюда лично рассказал журналистам TagilCity.ru Олег Тамаров.

Сейчас в здании АНО одновременно проживают до 30 бывших заключённых и лиц, попавших трудную жизненную ситуацию. Организация была создана в 2009 году. В здании, полученном позднее от муниципалитета, не было ничего, кроме стен. С тех пор оно непрерывно ремонтируется, условия приводятся к более комфортным для пребывания.

По словам руководителя АНО, помощь тут стараются оказывать всем нуждающимся, однако, лица, осуждённые за сексуальные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних, а также освободившиеся наркоторговцы, обычно отправляются по месту прописки или туда, где они проживали до заключения.

В среднем за год через нашу организацию проходит около 100 человек. В 2014 году в места заключения вернулось два человека, в 2015 - тоже два. Обычно, после восстановления документов и трудоустройства, бывшие подопечные снимают жилье или получают места в общежитиях рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель АНО.

С одним из таких примеров Олег Тамаров познакомил журналистов TagilCity.ru.

Александр Владимирович Комаров провёл десять лет в колонии строго режима.

Я жил здесь с ноября 2015 года по 11 марта 2016. Здесь же познакомился с будущей супругой. Сейчас работаю на КРЗ сварщиком, супруга работает продавцом. Хотелось бы поблагодарить Олега Евгеньевича за оказанную помощь, за его человеческое отношение рассказал журналисту TagilCity.ru Александр Владимирович.

На вопрос о том, как именно происходит нравственное перевоспитание бывших заключенных, взялся ответить теперь уже бывший подопечный АНО:

Большую роль в этом играет церковь. Два-три раза в неделю нас посещает отец Сергий из Прихода во имя Святой великомученицы Екатерины. Здесь много различных книг, в том числе религиозной тематики пояснил Александр Комаров.

Однако важной деталью остаётся тот факт, что АНО помогает тем, кто попросил о помощи в социальной адаптации. Но вопрос о том, как направлять на путь исправления освободившихся, вернувшихся в Нижний Тагил, но не желающих прощаться с преступным ремеслом, остался открытым.

Если человек попадался, например, на совершении разбоя, отбыл за это наказание, то даже после освобождения, после подобных преступлений в районе, его будут посещать участковые, проверяя возможную причастность к произошедшему пояснил руководитель АНО Олег Тамаров.

Однако такие проверки проходят уже постфактум, когда какое-то преступление совершено бывшими заключёнными, но что делать для их предотвращения? На этот счёт у руководителя АНО есть своя точка зрения:

90% преступлений происходит по причине вот чего [сказал Олег Тамаров, указывая на бутылочки со спиртосодержащими настойками - прим.ред.]. Как только выпьют, все сразу становятся смелыми, сильными, смотрящими за районом. Отсюда кражи, разбои, грабежи…

В то время как статистика раскрытия пьяных преступлений находится на уровне, близком к 100%.

О том, какая ещё работа, направленная на социальную реабилитацию лиц, освобожденных из мест заключения, будет вестись в дальнейшем в Нижнем Тагиле, читайте на страницах портала TagilCity.ru.

Творчество в мастерской при АНО.

Охрана приусадебного хозяйства.

Быт бывших заключённых.

Досуг в комнате отдыха.