Тагильский Уралвагонзавод повышает корпоративные пенсии своим рабочим

Развитие пенсионной системы реализуется по направлению уже существующей программы «Паритет». Помимо этого, предприятие начало разрабатывать и внедрять пенсионную программу «Наставник».

Если говорить о поправках, которые коснулись программы «Паритет», то они касаются тех рабочих, которые будут вступать в неё с 2016 года. В программе изменился минимальный взнос сотрудников. Раньше они вносили 250 рублей. Теперь сумма увеличилась в 2 раза – 500 рублей. Паритетный взнос тоже возрос – с 1 до 2 тысяч рублей. Таким образом, каждый месяц рабочие будут платит сумму от 2 400 – 2 800 тысяч рублей. Эти денежные средства будут выплачиваться в течение 5 лет, с момента назначения государственной пенсии сотрудникам УВЗ.

Кроме того, изменились сроки участия в «Паритете». Сейчас все желающие имеют право стать участниками этой программы за несколько лет до выхода на пенсию. Однако изменился личный пенсионный взнос: тысяча рублей – для тех, кто вступил в «Паритет» за 48 месяцев до пенсии. Для вступивших за 36 месяцев, взнос составит 2 тысячи рублей.

Также, Уралвагонзавод разрабатывает программу «Наставник». Примечательно, что её участники не будут платить личные деньги – предприятие ежемесячно будет само выплачивать пенсионный взносы тем, кто работает инструктором-наставником. Так сказать, вознаграждение за наставничество. Выплаты корпоративной пенсии, как и в программе «Паритет» будут производиться в течение 5 лет после достижения пенсионного возраста.