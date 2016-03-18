Внушительные преимущества для верных легенде!
18 марта 2016, 17:25Общество Юлия
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С 18 по 20 марта Тойота Центр Нижний Тагил предлагает внушительные преимущества для верных легенде! При покупке бестселлеров ToyotaCamry и RAV4 выгода составит до 200 тысяч рублей! Специальные...
С 18 по 20 марта Тойота Центр Нижний Тагил предлагает внушительные преимущества для верных легенде!
При покупке бестселлеров ToyotaCamry и RAV4 выгода составит до 200 тысяч рублей! Специальные условия по кредиту и приятные подарки! Предложение ограничено!
Подробности на www.toyota-tagil.ru и по телефону +7 3435 471-200
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