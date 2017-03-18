3D-томография. Для врача и пациента.

Во второй части семинара врачи смогли оценить программное обеспечение современных томографов, которое позволяет свободно работать со снимками, менять их положение и проекцию, перемещать, обрабатывать и т.д. – в общем, производить все действия, необходимые для детального рассмотрения отснятого материала. В свою очередь, рентгенлаборанты обсудили практические случаи и обменялись опытом с коллегами из Перми.