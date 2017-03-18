3D-томография. Для врача и пациента.
На базе медицинского центра «Консул» состоялся семинар по 3-D томографии. Спикерами семинара стали Юрий Ивакин, директор Центра развития стоматологического бизнеса «Призвание», директор...
На базе медицинского центра «Консул» состоялся семинар по 3-D томографии. Спикерами семинара стали Юрий Ивакин, директор Центра развития стоматологического бизнеса «Призвание», директор Пермского филиала ЗАО «Мегадента» и Марина Бардина, рентгенлаборант дентального томографа Planmeca, ЦС «32 Практика», г. Пермь.
Основная лекция была посвящена возможностям компьютерной томографии как основному средству диагностики зубочелюстной системы. Отдельное внимание участники семинара уделили профилактике как приоритету для здоровья пациента.
Во второй части семинара врачи смогли оценить программное обеспечение современных томографов, которое позволяет свободно работать со снимками, менять их положение и проекцию, перемещать, обрабатывать и т.д. – в общем, производить все действия, необходимые для детального рассмотрения отснятого материала. В свою очередь, рентгенлаборанты обсудили практические случаи и обменялись опытом с коллегами из Перми.
Компьютерную томографию можно пройти на базе ЦЭМ "Консул-ST". Запись по тел. 44-33-00, подробности - здесь.