42 человека были задержаны в ходе операции «Розыск» в Свердловской области
18 марта 2017, 11:55Общество
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15 и 16 марта сотрудники ГУФСИН Свердловской области совместно с другими правоохранительными структурами провели на территории области операцию «Розыск».
В ходе операции были задержаны: несколько человек, не явившихся для отбывания наказания, уклоняющихся от уголовной ответственности, один без вести пропавший, сообщает пресс-служба ГУФСИН.
Операция прошла в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте, Серове, Краснотуринске и др. Всего было задержано 42 человека.
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