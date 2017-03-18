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42 человека были задержаны в ходе операции «Розыск» в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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42 человека были задержаны в ходе операции «Розыск» в Свердловской области

18 марта 2017, 11:55Общество
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