18 марта на голосовании за выборы президента РФ на избирательных участках Нижнего Тагила безопасность обеспечивают около 1 100 сотрудников полиции. Охраной обеспечены 157 избирательных участков Нижнего Тагила. Ранее участки прошли соответствующие проверки. Во всех районах города прошли тренировки по предотвращению ЧС.
1 100 полицейских в Нижнем Тагиле следят за безопасностью во время выборов (ФОТО)18 марта 2018, 09:45Добавить новость
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
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