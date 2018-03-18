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144 камеры видеонаблюдения работают в Нижнем Тагиле и округе в день выборов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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144 камеры видеонаблюдения работают в Нижнем Тагиле и округе в день выборов (ФОТО)

18 марта, 10:05Общество
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