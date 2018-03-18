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Новости Нижнего Тагила

Явка на 12:00 в Нижнем Тагиле выше показателей прошлых выборов президента в 3 раза

18 марта 2018, 14:40Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,явка,избиратели,президент

В избирательной комиссии Нижнего Тагила подсчитали предварительную явку на выборы на 12 часов. Общая явка на 12 часов по городу составила 25,74%. Наибольшая явка – 27,49% – зафиксирована в Тагилстроевском районе. Затем – 26,61% – в Дзержинском районе.

В Ленинском районе на 12 часов дня пришло 22,86% избирателей, сообщили TagilCity.ru в избиркоме города.

В общей сложности в выборах приняли участие 69 674 жителей Нижнего Тагила. Этот показатель превышает прошлогодние данные почти в три раза: в 2012 году на этот момент свои голоса за кандидатов в президенты отдали 20 092 горожанина.

Сообщается, что нарушений на избирательных участках зафиксировано не было. За порядком следят люди, непосредственно находящиеся на избирательных участках. Кроме того, есть возможность наблюдать за ходом голосования посредством интернет-трансляции.

Следующий подсчёт будет озвучен в 15:00.


Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

© TagilCity.ru
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