Молодожёны и 40 свадебных гостей проголосовали на выборах в Татарстане (ВИДЕО)

Камилла Вахапова и Артур Суровцев заключили брак 18 марта, в день президентских выборов. Это оказалось первой свадьбой и первыми выборами для молодожёнов, так как невесте – 18 лет, а жениху – 21 год.



Вместе с Камиллой и Артуром на избирательный участок пришли для голосования 40 свадебных гостей, сообщает Life.ru. По словам супругов, идея назначить день свадьбы на 18 марта была обоюдной.



Ранее стало известно, что на выборы в Сысерти пришла 101-летняя бабушка. А на избирательном участке Твери 18 марта на свет появилась девочка.





Видео: Life.ru