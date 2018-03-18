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Новости Нижнего Тагила

Молодожёны и 40 свадебных гостей проголосовали на выборах в Татарстане (ВИДЕО)

18 марта 2018, 19:05Добавить новость
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Выборы 18 марта стали первыми для молодожёнов из Татарстана. Новоиспечённые супруги не просто пришли на избирательный участок, но и привели с собой 40 гостей.

Камилла Вахапова и Артур Суровцев заключили брак 18 марта, в день президентских выборов. Это оказалось первой свадьбой и первыми выборами для молодожёнов, так как невесте – 18 лет, а жениху – 21 год.

Вместе с Камиллой и Артуром на избирательный участок пришли для голосования 40 свадебных гостей, сообщает Life.ru. По словам супругов, идея назначить день свадьбы на 18 марта была обоюдной.

Ранее стало известно, что на выборы в Сысерти пришла 101-летняя бабушка. А на избирательном участке Твери 18 марта на свет появилась девочка.


Видео: Life.ru
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