-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
вечер: -6
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

«Мы хотим новый двор!»: жители ГГМ в Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство (ФОТО)

18 марта 2018, 16:05Добавить новость
ггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участок

Жители домов на Черноисточинском шоссе на ГГМ идут голосовать за свой двор. Голосование за обустройство придомовых территорий активно проходит в зданиях, где расположены избирательные участки Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Тагильчане хотят видеть свои дворы современными и красивыми.

Наблюдатели за рейтинговым голосованием на одном из избирательных участков отметили высокую активность и неравнодушие жителей к своей территории проживания. Тагильчане идут голосовать за выбор общественной территории, которую благоустроят в этом году в первую очередь.

 

Очень активно голосуют жители за свои дворы, очень. Здесь идет голосование за территории возле домов 1, 3, 7/2, 7/3, 11 по Черноисточинскому шоссе. Когда с момента открытия избирательного участка прошел час, у нас было зарегистрировано уже около 150 человек. Люди разного возраста проявляют активность. Интересуются планами обустройства, задают вопросы, обсуждают, -- сообщили в комиссии.

  

Жители участка приходят семьями, обсуждают схемы реконструкции и голосуют за двор, в котором живут.

  

ггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участок

 

Конечно, мы хотим, чтобы наш двор преобразился. Осенью сделали соседний, мы тоже хотим, чтобы наши дети проводили время в красивом, современно оборудованном дворе. Конечно, мы проголосуем за наш двор, пусть его сделают в первую очередь, -- поделилась мнением тагильчанка.

 

На общедоступной схеме можно увидеть, как двор будет выглядеть после реконструкции. В плане есть логично расположенные парковки, детская площадка, места для отдыха, зеленые зоны.

 

ггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участок

 

Редакция TagilCity.ru побывала в одном из дворов, за благоустройство которого активно голосуют. Общедворовую территорию окружают 5 многоэтажек. Тротуары требуют ремонта, автомобили припаркованы хаотично, на обширных площадях находится относительно небольшое количество объектов для детских игр.

 

ггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участок

 

Идем как раз на избирательный участок, обязательно проголосуем за наш двор. Для наших детей. Очень хотим и тротуар новый, и цветники, и лавочки, чтобы присесть можно было. С соседями переговорили накануне, решили, что все пойдем и проголосуем за наш двор, ведь сейчас от нас зависит, каким он будет, -- пояснили жители двора.

 

ггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участокггм,Нижний Тагил,Черноисточинское шоссе,голосование,благоустройство,дворы,реконструкция,избирательный участок

 

Напомним, как ранее пояснял Сергей Носов, дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчане голосуют 18 марта за благоустройство дворов Нижнего Тагила (ВИДЕО)
сегодня, 09:15
1 0
Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Тагиле будет в день выборов 18 марта
12 февраля, 16:50
4 2
Сергей Носов: «Придя на выборы, вы выбираете будущее Нижнего Тагила» (ВИДЕО)
сегодня, 16:20
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 96
Подписаться на новости