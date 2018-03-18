«Мы хотим новый двор!»: жители ГГМ в Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство (ФОТО)

Наблюдатели за рейтинговым голосованием на одном из избирательных участков отметили высокую активность и неравнодушие жителей к своей территории проживания. Тагильчане идут голосовать за выбор общественной территории, которую благоустроят в этом году в первую очередь.

Очень активно голосуют жители за свои дворы, очень. Здесь идет голосование за территории возле домов 1, 3, 7/2, 7/3, 11 по Черноисточинскому шоссе. Когда с момента открытия избирательного участка прошел час, у нас было зарегистрировано уже около 150 человек. Люди разного возраста проявляют активность. Интересуются планами обустройства, задают вопросы, обсуждают сообщили в комиссии.

Жители участка приходят семьями, обсуждают схемы реконструкции и голосуют за двор, в котором живут.

Конечно, мы хотим, чтобы наш двор преобразился. Осенью сделали соседний, мы тоже хотим, чтобы наши дети проводили время в красивом, современно оборудованном дворе. Конечно, мы проголосуем за наш двор, пусть его сделают в первую очередь поделилась мнением тагильчанка.

На общедоступной схеме можно увидеть, как двор будет выглядеть после реконструкции. В плане есть логично расположенные парковки, детская площадка, места для отдыха, зеленые зоны.

Редакция TagilCity.ru побывала в одном из дворов, за благоустройство которого активно голосуют. Общедворовую территорию окружают 5 многоэтажек. Тротуары требуют ремонта, автомобили припаркованы хаотично, на обширных площадях находится относительно небольшое количество объектов для детских игр.

Идем как раз на избирательный участок, обязательно проголосуем за наш двор. Для наших детей. Очень хотим и тротуар новый, и цветники, и лавочки, чтобы присесть можно было. С соседями переговорили накануне, решили, что все пойдем и проголосуем за наш двор, ведь сейчас от нас зависит, каким он будет пояснили жители двора.

Напомним, как ранее пояснял Сергей Носов, дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство.