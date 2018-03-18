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«Мы хотим новый двор!»: жители ГГМ в Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мы хотим новый двор!»: жители ГГМ в Нижнем Тагиле голосуют за благоустройство (ФОТО)

18 марта, 16:05ОбществоИрина Анисимова
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