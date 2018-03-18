«Нам бы видеонаблюдение». Жители Нижнего Тагила отстаивают свои дворы на выборах

Опыт голосования за главу государства у меня есть, а вот за свой двор голосую впервые рассказывает Ольга, жительница одного из домов по улице Горошникова.

Члены избиркома подробно объясняют каждому пришедшему на участок, как голосовать за общественную территорию и свой двор. На стенах висят планы дворовых территорий, которые участвуют в голосовании.

Нам нужна нормальная парковка. Но кто-то из наших соседей говорил, что хорошо бы установить систему видеонаблюдения говорят Ирина и Сергей – семейная пара, проживающая в многоэтажке по улице Мира.

Сотрудник участковой избирательной комиссии рассказывает о том, сейчас важно проголосовать за свой двор, набрав максимальное число голосов. Здесь же можно высказать предложения. Тех, кто озвучил их 18 марта – услышат в первую очередь.

Немного меньше граждан в 10 часов утра на избирательном участке № 2200, расположенном в здании Горно-металлургического колледжа имени Черепановых (проспект Ленина, 38). Тех, кто проголосовал за кандидатуру президента, просят ознакомиться со списком общественных территорий и дворов, которые можно выбрать для благоустройства.

К 11 утра не протолкнуться на избирательном участке 2196 в Театре кукол (проспект Ленина, 14). В небольшом помещении голосуют и за президента, и за дворы и территории.

Это шанс что-то исправить в родном дворе. Я немало пожил и понимаю, что инициатива должна исходить от людей. Если мы покажем, что нам нужен ремонт площадки во дворе, то нам помогут это сделать. Ну, и общественных мест нужно больше комфортных – молодежи надо культурно отдыхать. Нам, пенсионерам тоже нужно место для общения, прогулок. Поэтому, если не пошел на выборы – нечего потом и плакаться, что все плохо рассказывает пенсионер Владимир с улицы Газетная.