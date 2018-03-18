Подъезды к избирательным участкам Нижнего Тагила очищают от снега в усиленном режиме

Дорожники выпустили максимум техники для уборки дорог Нижнего Тагила от снега. Компания «Тагилдорстрой» задействовала 38 единиц техники, 30 единиц техники «УБТ-сервис». Также каждая компания привлекла по 20 человек.

Мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что снегопад не должен помешать проведению выборов президента РФ в городе.

По прогнозу, снегопад уменьшаться не будет, поэтому наша задача - обеспечить комфортные условия для голосования граждан, подходы и подъезды к избирательным участкам сказал Сергей Носов.