Подъезды к избирательным участкам Нижнего Тагила очищают от снега в усиленном режиме
18 марта, 16:40Общество
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В день выборов президента в Нижнем Тагиле начался продолжительный снегопад, поэтому в уборке улиц города задействовано дополнительно около 68 единиц уборочной техники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожники выпустили максимум техники для уборки дорог Нижнего Тагила от снега. Компания «Тагилдорстрой» задействовала 38 единиц техники, 30 единиц техники «УБТ-сервис». Также каждая компания привлекла по 20 человек.
Мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что снегопад не должен помешать проведению выборов президента РФ в городе.
По прогнозу, снегопад уменьшаться не будет, поэтому наша задача - обеспечить комфортные условия для голосования граждан, подходы и подъезды к избирательным участкам сказал Сергей Носов.
Сергей Носов 18 марта записал для тагильчан видеообращение, в котором заметил, что будущее города зависит от активности голосующих на выборах.
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