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Новости Нижнего Тагила

Подъезды к избирательным участкам Нижнего Тагила очищают от снега в усиленном режиме

18 марта 2018, 16:40Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,выборы-2018,выборы 2018,снег,уборка дорог,снегопад
В день выборов президента в Нижнем Тагиле начался продолжительный снегопад, поэтому в уборке улиц города задействовано дополнительно около 68 единиц уборочной техники. Дорожники выпустили максимум техники для уборки дорог Нижнего Тагила от снега. Компания Мостагилдорстрой задействовала 38 единиц техники, 30 единиц техники УБТ-сервис. Также каждая компания привлекла по 20 человек.

Мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что снегопад не должен помешать проведению выборов президента РФ в городе.

По прогнозу, снегопад уменьшаться не будет, поэтому наша задача - обеспечить комфортные условия для голосования граждан, подходы и подъезды к избирательным участкам, -- сказал Сергей Носов.

Сергей Носов 18 марта записал для тагильчан видеообращение, в котором заметил, что будущее города зависит от активности голосующих на выборах.
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