Тагильчане 18 марта активно голосуют за благоустройство парков и скверов (ФОТО)

Во всех районах Нижнего Тагила горожане активно голосуют за общественные территории, которые будут благоустроены в 2018 году. Утром 18 марта в Нижнем Тагиле началось голосование за парки и скверы, благоустройство которых пройдет в первую очередь. Во всех районах города тагильчане спешат отдать голоса за тот сквер или парк, который они хотели бы увидеть обновленными.
На участках, где организовано голосование, представлены проекты будущих территорий с подробным планом, фотографиями и схемами. Так, в Ленинском районе представлены проекты сквера «Пионерский» и парка «Народный» с яркими детскими площадками.
Для удобства организаторы разместили на стендах подробные инструкции с образцами, где наглядно показано, как оставить свой голос за выбранный парк или сквер.