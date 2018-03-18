-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
день: -10
вечер: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Тагильчане 18 марта активно голосуют за благоустройство парков и скверов (ФОТО)

18 марта 2018, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,выборы,благоустройство,парки,территории
Во всех районах Нижнего Тагила горожане активно голосуют за общественные территории, которые будут благоустроены в 2018 году. Утром 18 марта в Нижнем Тагиле началось голосование за парки и скверы, благоустройство которых пройдет в первую очередь. Во всех районах города тагильчане спешат отдать голоса за тот сквер или парк, который они хотели бы увидеть обновленными.

На участках, где организовано голосование, представлены проекты будущих территорий с подробным планом, фотографиями и схемами. Так, в Ленинском районе представлены проекты сквера «Пионерский» и парка «Народный» с яркими детскими площадками.

Для удобства организаторы разместили на стендах подробные инструкции с образцами, где наглядно показано, как оставить свой голос за выбранный парк или сквер.

город,Нижний Тагил,выборы,благоустройство,парки,территориигород,Нижний Тагил,выборы,благоустройство,парки,территориигород,Нижний Тагил,выборы,благоустройство,парки,территориигород,Нижний Тагил,выборы,благоустройство,парки,территории




© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Голосование за благоустройство парков и скверов пройдет в Нижнем Тагиле 18 марта
вчера, 13:00
1 1
Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство дворов 18 марта
вчера, 11:00
5 2
Члены общественной палаты обсудили с Сергеем Носовым развитие Нижнего Тагила
1 марта, 20:30
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 39
Подписаться на новости