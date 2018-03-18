Тагильчане голосуют за благоустройство дворов Нижнего Тагила 18 марта (ФОТО)

Сегодня на избирательных участках жители Нижнего Тагила голосуют за дворы, которые должны быть благоустроены в первую очередь. Голосование за лучший двор проходит 18 марта на избирательных участках Нижнего Тагила. Каждый житель города может повлиять на благоустройство собственного двора. Очередность определится количеством голосов, которые будут поданы.
Как ранее пояснял Сергей Носов, дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство.